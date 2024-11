Bruno Gagliasso participou no programa 'Sem Censura', da TV Brasil, na passada terça-feira, 26 de novembro, e acabou por falar de um tópico muito sensível para ele e para a família: o racismo.

O ator começou por afirmar que é importante uma figura pública falar sobre esses assuntos e que deveria ser obrigação de toda a gente.

"Aprendi vivendo. Eu era racista. Nós crescemos numa sociedade racista, que nos fez tornar racistas. É um processo que toda a gente tem que fazer. Primeiro, tens que te reconhecer como, e aí, ir trabalhando e aprendendo. E não esperar que nos queiram ensinar", começou por dizer.

Bruno revelou também que adotar os filhos mais velhos, Titi e Bless, o fez despertar e tomar consciência do peso do racismo: "Foi a paternidade que me ensinou. Fiquei muito feliz com a paternidade e, ao mesmo tempo, muito triste de só ter aprendido na paternidade. Na pele nunca vou sentir, mas na alma vou porque não existe amor maior do que dos meus filhos. É uma dor que não dá para explicar", concluiu o ator.

Recorde-se que os filhos de Bruno sofreram racismo em Portugal e a mulher acusada foi condenada a oito meses de prisão.

Veja o vídeo abaixo.

Siga o link

Leia Também: Portuguesa é condenada após racismo contra filhos de Ewbank e Gagliasso