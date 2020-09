Juntos desde fevereiro do ano passado, Marta Faial e Gonçalo da Câmara Pereira continuam apaixonados e não o escondem, como puderam constatar ontem à tarde os (poucos) hóspedes portugueses que os reconheceram na luxuosa unidade hoteleira algarvia onde o casal ficou hospedado durante o fim de semana. "Divertiram-se imenso a tirar fotografias na piscina. Estiveram mais de meia hora a brincar com os telemóveis dentro de água", revelou uma testemunha ao Modern Life/SAPO Lifestyle.

"Ontem à tarde, desceram até à zona de lazer. Estiveram a namorar numa cama e, depois, foram até à piscina da água mais fria. Estiveram lá uma meia hora sem mais ninguém. Tiraram imensas fotografias debaixo de água, com o telemóvel dela, que tinha uma capa de proteção plástica para não se molhar. Depois, é que tiveram a companhia de uma criança inglesa", desvenda um dos hóspedes nacionais do Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, localizado na praia de Santa Eulália, em Albufeira.

Marta Faial deslumbrou com um fato de banho verde com aberturas laterais, que só esta tarde é que mostrou aos milhares que a seguem nas redes sociais. "Ela estava de tranças quando chegou mas, depois, acabou por desfazê-las. Depois da piscina mais fria, foram para a mais quente mas saíram logo. Depois, ela foi para a piscina das crianças. Esteve deitada na água a fazer poses e ele, muito paciente, tirou-lhe as fotografias que ela lhe pediu. Algumas foram feitas com o telemóvel dele. Eu não sei como é que o rapaz se chama mas vê-se que eles estão felizes. Brincaram imenso dentro de água. Pareciam dois patos a chapinhar", refere a mesma fonte.

Nas histórias da rede social Instagram, a atriz de 35 anos, que terminou recentemente as gravações da telenovela "Quer o destino", exibida pela TVI, partilhou, depois, alguns desses momentos com os mais de 87.000 seguidores que a acompanham diariamente. Numa delas, Marta Faial faz mesmo uma declaração de amor a Gonçalo da Câmara Pereira, um velho amigo conheceu há 16 anos, ao som do single "Love of my life (An ode to hip-hop)", um dos êxitos da cantora e compositora americana Erykah Badu.