Marta Cardoso foi, esta quarta-feira, dia 9, confirmada como uma das comentadoras do 'Big Brother: A Revolução', à semelhança do que aconteceu com o 'Big Brother 2020'.

A publicação na página oficial do programa veio então dar por certo o que Marta Cardoso já tinha deixado no ar no início de agosto, quando revelou que no final deste ano vai dizer adeus aos reality shows.

Conhecida pela participação na primeira edição do 'Big Brother', que aconteceu em 2000, tem sido uma presença assídua no painel de comentadores de vários formatos do género, mas o 'Big Brother: A Revolução' será o último programa a contar com a sua colaboração.

Leia Também: Marta Cardoso anuncia que se prepara para o 'adeus' aos reality shows