No rescaldo da final do 'Big Brother 2020', que tomou lugar na noite deste domingo, dia 2, Marta Cardoso, comentadora do reality show, foi convidada no 'Você na TV' para comentar o desfecho do programa, que teve Soraia como a grande vencedora.

No entanto, a conversa acabou por ficar marcada por uma revelação. Marta Cardoso anunciou que no final do ano irá fechar o seu "ciclo de reality shows".

A figura pública tornou-se conhecida pela participação no primeiro 'Big Brother' a estrear em Portugal, em 2000, e nos últimos anos tem estado presente no pequeno ecrã no papel de apresentadora e comentadora de formatos do género. Contudo, considera que está na hora do adeus.

Em setembro, irá estrear mais uma edição do 'Big Brother', aquela que será a última contar com a colaboração de Marta Cardoso.

A notícia apanhou todos de surpresa, nomeadamente Maria Botelho Moniz, que afirmou publicamente que Marta foi o seu "braço direito" na sua experiência como apresentadora do 'Big Brother Extra'.

Leia Também: Soraia Moreira deixa palavras de carinho após noite de emoções fortes