A atriz Marisa Orth lembrou a sua primeira visita a Portugal durante a sua recente participação no programa 'Saia Justa', do GNT.

A celebridade brasileira afirma ter ficado muito espantada ao perceber que os portugueses "ficaram horrorizados" ao saber que esta posou completamente nua para a revista Playboy, na edição de agosto de 1997.

"Lembro-me de quando fui a Portugal pela primeira vez. Eu era muito famosa lá por causa do 'Sai de Baixo' e os portugueses ficaram muito horrorizados por eu ter feito a Playboy", contou Marisa Orth.

"Eles perguntavam-me: 'Mas precisastes do dinheiro? Eu dizia que não, mas isso eu acho mais indecente do que dizer que fiz por prazer. Só que imagina que eu dizia que fiz por prazer com aquela chuva de flashes em cima de mim? Porque (para os portugueses) é muito mais indecente fazer por prazer do que para vender. Imagina que coisa triste uma pessoa que não quer posar nua, uma mendiga que só tem a beleza do corpo para vender e é obrigada a fazer isso a chorar. Não, eu fiz porque eu quis", completou.

