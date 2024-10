Miguel Falabella ainda está por Lisboa, uma vez que continua a apresentar o espetáculo 'Fica Comigo Esta Noite' com Marisa Orth no Teatro Tivoli BBVA, e tem vindo a destacar várias imagens na sua página de Instagram.

Ainda esta quarta-feira, dia 9 de outubro, surpreendeu com uma nova fotografia em que aparece na companhia de Teresa Guilherme, recordando a peça 'O submarino' - que era protagonizada por ambos.

"Nosso amor de ontem, nosso amor de hoje. Com a querida Teresa Guilherme, que me mostrou as belezas da terra e o afeto do público português. Para sempre no coração", escreveu na publicação.

