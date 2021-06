A notícia da morte de Natasha Semmynova - nome artístico de Vítor Fernandes - deixou várias caras conhecidas destroçadas. Marisa Liz partilhou dessa tristeza e recorreu às redes sociais para reagir à morte do ex-concorrente do 'The Voice Portugal', programa do qual foi mentora.

"Profundamente triste com esta notícia. Feliz por te ter conhecido. Obrigada por tudo o que nos deste. Um abraço gigante e profundo a toda a família e amigos", disse.

A mensagem da cantora surge acompanhada de imagens que recordam a participação da drag queen no concurso de talentos, corria o ano de 2015.

Vítor Fernandes perdeu a luta contra um cancro do pulmão. A notícia da sua morte foi dada por um amigo próximo através de um emotivo texto partilhado nas redes sociais.

