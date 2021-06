A lutar contra um cancro no pulmão, Vítor Fernandes, também conhecido como Natasha Semmynova, morreu esta terça-feira. Uma notícia que, entretanto, foi destacada na página oficial de Facebook do 'The Voice Portugal', onde lamentam a morte do ex-concorrente do formato.

"Vítor Fernandes, ou como muitos a conheciam, Natasha Semmynova pisou o nosso palco em 2015 e marcou-nos pela diferença, pelo talento e pelo seu sentido de humor. A família 'The Voice Portugal' não tem palavras para descrever o quão lamenta esta perda", pode ler-se na publicação.

De referir que José Carlos Malato também já reagiu à perda.

