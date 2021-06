Morreu a drag queen Natasha Semmynova. Vítor Fernandes foi também um ex-concorrente do 'The Voice' e lutava contra um cancro no pulmão.

Uma notícia que foi depois destacada nas stories da página de Instagram de José Carlos Malato, que não ficou indiferente à partida da drag queen.

Entretanto, João Paulo, amigo próximo de Vítor Fernandes e o primeiro a dar a notícia nas redes sociais, revelou que o funeral vai realizar-se esta quarta-feira, 16 de junho, às 15h00, na capela de Águas Santas.

Publicação de José Carlos Malato© Instagram

