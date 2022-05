Mariama Barbosa teve uma emocionante conversa com Júlia Pinheiro esta terça-feira, 3 de maio, a primeira entrevista que deu desde que tornou público o seu diagnóstico de cancro no estômago.

A apresentadora referiu que nunca teve dores ou sentiu nada, sendo que as mesmas só surgiram no início deste ano.

"Nunca tive dores, nunca tive nada que pudesse dizer 'isto está a acontecer'. Agora que já estou mais calma, percebi que comia qualquer coisa na última semana de dezembro e ardia-me, mas pensava que era o Natal, que estava a abusar. Não senti rigorosamente nada", afirma.

"Custa muito. É muito difícil porque primeiro tens medo. Tenho muito medo, é uma coisa normal. É difícil não ter, porque é lutar contra a maré", evidencia, notando que hoje é uma pessoa mais calma e que dá mais valor ao tempo.

"Antes do fim de ano fui ao meu médico e disse: ‘Eu há dois anos que não faço nada, foi a pandemia, quero os exames todos’. (...) Não deixei de comer, mas comecei a sentir dificuldades de digestão e até de prazer, porque me dava dores. (...) Depois do fim do ano comecei a ter dores muito mais agudas e aí já não conseguia comer. Fui às urgências para acelerar. Pensava que tinha uma úlcera nervosa. Nem estava a pensar em parar. Pensava que ia tomar uns comprimidos e que me ia embora", relata.

Entretanto, descreve os exames a que foi submetida e o momento em que tomou conhecimento da doença: "Primeiro fiz uma radiografia e uma análise e não tinham visto nada. Depois fizeram um TAC e mais uma análise e não encontraram nada que pudesse dar esse alarme. Na endoscopia é que me informam que encontraram um tumor e aí assustei-me. Perguntei ao médico se na experiência dele achava que era maligno, ele disse que sim e aí chorei muito. As minhas amigas que estavam lá fora vieram a correr e abraçamo-nos, pensei logo no meu filho".

Mariama confessa que durante este processo viu o seu "corpo a mudar muito", sobretudo depois de ter ficado 15 dias internada no hospital alimentada a soro. "Perdi muitos quilos. Pesava 68 kg à vontade. Agora peso 57 kg", completa.

Apesar das adversidade, Mariama realçou a enorme onda de amor que imediatamente se formou à sua volta, quer por parte dos amigos, quer por partes dos seguidores e até mesmo das marcas. "É só mesmo o amor que interessa", completa, relembrando a frase que se tornou o seu lema de vida.

Veja a entrevista completa.

Leia Também: Mariama Barbosa em lágrimas com surpresa do filho: "Mais forte do que eu"

Leia Também: 'Ex' de Mariama Barbosa mudou-se para Portugal para estar ao seu lado