Mariama Barbosa foi convidada de Júlia Pinheiro esta terça-feira, 3 de maio, no programa das tardes da SIC. A apresentadora da SIC Mulher, que se tornou conhecida pela sua boa disposição e simpatia, falou da atual batalha que trava contra um cancro no estômago.

Foi precisamente neste âmbito que Mariama acabou por receber uma surpresa do filho, Zé Maria, que lhe deixou a seguinte mensagem:

"Mãe linda, acho-te incrível como mãe, e adoro como tu resolves as coisas com força de mãe. Desejo muito, muito que melhores. Muitos beijinhos e feliz Dia da Mãe. Amo-te muito, és a melhor mãe do mundo. O teu filho que te adora. Zé Maria".

Não contendo as lágrimas, Mariama revelou: "Ele está bem. Fico tão feliz porque ele é tão forte. No Dia da Mãe disse-lhe: ‘És tão forte, filho. És mais forte que eu’. Noto que ele é um rapaz, que Deus me deu, com serenidade. Muito doce, muito meigo, muito observador, introvertido também. Nunca escondemos nada dele e queremos sempre ter uma conversa de vida com transparência, que ele sinta que mesmo que faça asneira - que não pode - tem aqui uma casa para regressar com sinceridade, com amor. Que seja um rapaz de caráter, com muito amor para dar".

Veja o emocionante momento.

Leia Também: 'Ex' de Mariama Barbosa mudou-se para Portugal para estar ao seu lado