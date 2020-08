"Venho aqui hoje fazer uma comunicação que me deixa muito orgulhosa e muito satisfeita comigo própria: meus caros e estimados amigos - DEIXEI DEFINITIVAMENTE DE FUMAR!": é desta maneira que Maria Vieira começa por dar a novidade que a deixa muito feliz, explicando de seguida o processo por que tem passado.

"É verdade, eu pensava que iria fumar até morrer, mas isso foi antes de me tornar simpatizante, apoiante e votante do CHEGA", revela, referindo que para tal precisava de uma voz "clara", algo que o tabaco prejudicava.

"Curiosamente, o processo de desistência recorrendo apenas e tão só à minha vontade própria, não está a ser tão penoso e tão difícil quanto eu esperava, apesar da vontade de fumar ainda me roer o pensamento que insisto em manter afastado dos malditos cigarros", nota.

"Fica assim provado que eu deixei de fumar por causa do CHEGA e por isso aconselho todos os fumadores portugueses a se filiarem, a apoiarem e a votarem no partido e na candidatura presidencial do André Ventura, pois dessa forma quem sabe se, tal como eu, também eles tomarão a decisão de largar o fumo que lhes tolhe a saúde e lhes aprisiona a alma", completa.

