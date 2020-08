Maria Vieira foi a mais recente personalidade a comentar a polémica em que Olavo Bilac se viu envolvido por ter atuado num evento do partido Chega. A atriz não gostou da resposta dada pelo artista, conforme fez saber através de uma publicação que fez na sua página de Facebook.

"Estive no jantar/comício do CHEGA em Leiria, ao lado do Drº André Ventura, da sua simpática e bonita esposa e de vários dirigentes do partido, e cumprimentei e abracei o Olavo Bilac no final da sua actuação, depois dele se ter despedido das mais de 800 pessoas ali presentes, com um sonoro e sentido 'VIVA PORTUGAL'!", começa por relatar.

"Desconheço se ele sempre se despede do público com essa bonita saudação nacionalista, mas fê-lo após a sua curta actuação em Leiria e sem que ninguém lhe tivesse pedido para o fazer, tal como ninguém lhe pediu para ele abraçar o André Ventura, nem sequer para ele tirar uma foto com o candidato presidencial do CHEGA", nota.

"É pois com muita decepção, com muita mágoa e com uma enorme revolta, que vejo a triste e lamentável atitude deste cantor, que foi devidamente pago para exercer a sua profissão e que posteriormente, sob a pressão e as ameaças de uns quantos miseráveis que dizem ser seus colegas e amigos, vem renegar aqueles que lhe pagaram e que dessa forma lhe deram de comer a ele e à sua família, assim como desrespeitar aquele mar de gente que o aplaudiu no final da sua actuação! Que tristeza! Que vergonha! Que falta de carácter, Olavo Bilac!!!", lamentou.

Posteriormente deixou um recado a Diogo Piçarra: "E o que dizer (...) desse oportunista mal encarado e mal formado, que já foi apanhado a plagiar uma música de outro compositor e que agora vem a público, com o intuito de dar nas vistas, criticar o seu colega de profissão e acusá-lo de falta de carácter, quando carácter é tudo aquilo que lhe falta a ele, não apenas por copiar o trabalho dos outros, como sobretudo por tentar prejudicar e destruir a carreira de alguém que, como ele, tenta sobreviver numa altura tão difícil para todos os artistas!".

