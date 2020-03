Maria Cerqueira Gomes vai perder cerca de 60% do ordenado já a partir do próximo mês. No início de abril, a apresentadora de televisão de 36 anos regressa ao Porto natal para trabalhar como repórter, só que, em vez dos 10.000 € que recebe atualmente, passa a auferir de "menos de metade, cerca de 4.000 €", avança a edição desta semana da revista TV Guia. "Não há aqui nenhum drama. É normal isso acontecer. Afinal, deixa de estar em direto todos os dias", justificou uma fonte da TVI à publicação.

A saída do programa "Você na TV!", que atualmente coapresenta ao lado de Manuel Luís Goucha, está marcada para o fim de março. A partir de abril, Maria Cerqueira Gomes poderá regressar ao pequeno ecrã a qualquer momento mas, nesta altura, são mais as dúvidas do que as certezas. "Ela pode e vai certamente fazer várias coisas", garante a mesma fonte. Para além das reportagens para o programa do (ainda) colega, há fortes probabilidades de reforçar o grupo de apresentadores do "Somos Portugal".

"Está tudo em cima da mesa mas há projetos para ela", assegura a fonte contactada pela revista. Maria Cerqueira Gomes despediu-se do Porto Canal para substituir Cristina Ferreira, que trocou a TVI pela SIC no verão de 2018. A estreia no canal de Queluz de Baixo aconteceu no dia 2 de janeiro de 2019. "Fui carne para canhão", admitiu, no início de fevereiro, em entrevista ao programa "5 para a meia-noite", na RTP.