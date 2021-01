Maria Cerqueira Gomes estreia-se este sábado, dia 16, como apresentadora do programa 'Conta-me'. Um desafio profissional que a enche de orgulho e com o qual Maria sempre sonhou.

Este é um dia de nervos para a apresentadora e foi por isso que Cláudio Ramos decidiu dedicar à amiga uma mensagem de força onde se revela orgulhoso e confiante no seu sucesso.

"A Maria estreia hoje ao começo da tarde na TVI o maior desafio profissional da sua vida. O ‘Conta-me’. Eu, que a conheço do avesso, sei que por esta altura está angustiada por saber se as pessoas vão gostar deste seu registo e forma de mostrar os outros aos outros", começa por escrever o apresentador das manhãs da TVI.

"Já lhe disse para não se inquietar. As pessoas gostam sempre de quem fala de igual para igual, de quem ousa desafiar-se e acima de tudo, as pessoas, pelo que entendo disto, gostam de se rever na transparência da verdade de quem não imita para querer ser. Apenas é! Por isso, meus mais lindos, estaremos todos colados ao ecrã para assistir à estreia dela no ‘Conta-me’ e depois vamos inundar-lhe o Instagram com mensagens para a deixar descansada. Até já, Maria e tenham todos um sábado feliz em casa", termina.

Recorde-se que Carolina Deslandes é a convidada entrevistada este sábado por Maria Cerqueira Gomes. O programa 'Conta-me' vai para o ar depois do 'Jornal da Uma'.

