Nas últimas horas têm sido várias os famosos portugueses, sejam eles homens ou mulheres, a surgir nas suas redes sociais com os lábios pintados de vermelho e a utilizar na legenda das suas publicações a hashtag: #VermelhoemBelem. Sabe como surgiu este movimento?

Trata-se na verdade de um movimento criado no âmbito das eleições presidenciais, marcadas para o dia 24 de janeiro, que surgiu inicialmente como forma de apoio à candidata Marisa Matias - apoiada pelo Bloco de Esquerda.

Tudo começou depois de André Ventura ter 'atacado' os seus adversários políticos, restantes candidatos às eleições presidenciais, com um rol de insultos.

No que diz respeito a Marisa Matias, Ventura disse que a candidata a Belém "não está muito bem em termos de imagem, com aquele batom vermelho, como se fosse uma coisa de brincar". Frase polémica que deu origem a um movimento no Twitter contra as palavras do líder do Chega e de apoio à candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda. E assim nasce a hashtag #VermelhoemBelem.

Se inicialmente este era um movimento apenas de apoio a Marisa, rapidamente se estendeu a internautas indignados com a postura de André Ventura, aos que não se identificam com a ideologia política do Chega, a defensores da democracia e, acima de tudo, num apelo ao voto no dia 24 de janeiro.

Rita Ferro Rodrigues foi uma das primeiras celebridades a apoiar esta causa. Relembre aqui o que disse a apresentadora.

Também Jéssica Athayde, Pedro Crispim, Inês Herédia ou Gisela João quiseram pintar os lábios de vermelho "pela democracia".

Mas o vasto leque de famosos a aderir a #VermelhoemBelém não ficou por aqui, relembre também as publicações de nomes como Manuela Couto, Agir ou Iva Domingues.

Por sua vez, Bruno Nogueira aderiu ao movimento com um vídeo partilhado no Instagram mas este acabou por ser bloqueado pela rede social.

Já na manhã de sábado, encontramos muitas outras publicações de celebridades que quiseram juntar-se a este protesto.

Diogo Infante:

José Raposo:

Anna Westerlund, mulher de Pedro Lima:

Albano Jerónimo:

Cantor Filipe Gonçalves mostra a filha de batom vermelho:

Ator Marcantonio del Carlo:

