Bruno Nogueira aderiu ao movimento #vermelhoembelém, em apoio à candidata presidencial Marisa Matias, e fê-lo com toda a ousadia, mostrando-se seminu a pintar os lábios com o dedo do meio.

O vídeo no qual aparece a fazer o gesto obsceno foi bloqueado pelo Instagram duas vezes, mas o humorista não desistiu e voltou a publicá-lo pela terceira vez.

Recorde-se que este movimento nasceu nas redes sociais depois de André Ventura criticar a cor do batom que Marisa Matias usou no debate televisivo entre ambos. Várias caras conhecidas não gostaram e mostraram-se solidárias com a candidata, aparecendo nas redes sociais com os lábios pintados de vermelho.

