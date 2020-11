Esta é uma das grandes novidades do futuro da TVI: Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz ficarão a cargo das manhãs do canal, substituindo desta forma Manuel Luís Goucha, que passará para as tardes.

A novidade foi recebida com grande alegria por parte de Maria, que fez questão de expressar a sua enorme gratidão através de uma publicação no Instagram.

"O meu futuro? É ao lado do Cláudio nas manhãs da TVI. É realizar um sonho e a cereja no topo do bolo é fazê-lo ao lado de um amigo, também ele a concretizar um sonho. Não podia estar mais feliz e ainda acho que alguém me vai acordar e dizer-me que não é real. Não me acordem que isto é bom demais!", escreveu.

O que acha desta nova dupla?

