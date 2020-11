Será que o mistério foi finalmente desvendado? Foi publicado um vídeo no YouTube com uma promoção da TVI no qual se revela que Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos serão os novos apresentadores das manhãs do canal.

No vídeo em questão, Manuel Luís Goucha mostra-se surpreendido questionando: "Então e eu?".

Embora ainda não tenha sido feita uma confirmação oficial, suspeita-se que o apresentador ficará encarregue das tarde da estação.

O que achou desta escolha?

Leia Também: Goucha vai ou não sair das manhãs? Mistério é desvendado quinta-feira

Siga o link