Os últimos meses têm sido de grandes dúvidas em relação ao futuro da TVI. O regresso de Cristina Ferreira à estação e o seu novo cargo como diretora de Ficção e Entretenimento trouxeram mudanças ao canal e a promessa de um futuro diferente.

Mas, afinal, o que vai mudar? Será que, tal como apontam os rumores, Goucha vai deixar as manhãs e Fátima Lopes o programa da tarde? A resposta a todas estas perguntas será revelada esta quinta-feira.

"Quinta-feira todos vão saber do futuro. Os novos programas e todas as mudanças da sua TVI. Quem apresenta as manhãs? O que poderão ver nas noites de domingo? O que será o programa da tarde? Todos os segredos vão ser revelados", promete Cristina Ferreira.

A apresentadora irá conduzir uma emissão especial, chamada 'O Futuro', onde será revelada a nova programação do canal para 2021. Quinta-feira, dia 19, depois do 'Jornal das 8'.

Leia Também: Foto da Semana. Leonor Poeiras dá início à guerra judicial contra a TVI