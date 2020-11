Quatro meses depois de revelar publicamente estar de costas voltadas com a TVI por ter sido "dispensada" pelo canal, Leonor Poeiras decidiu avançar judicialmente contra a estação onde trabalhou durante 17 anos. A notícia foi dada pela própria, no passado domingo, através de um direto na sua página de Instagram.

"Posso-vos dizer que no verão - em relação a esta conversa que vamos ter esta semana (a nova entrevista do seu podcast nas plataformas digitais) - e por várias razões até por causa TVI e tudo, fiquei com imensas dúvidas sobre os meus direitos e fui estudar. Fui procurar um advogado, Dr. Garcia Pereira, e tive uma conversa muito longa sobre o direito do trabalho em que descobri muitas coisas [...] E decidimos em conjunto avançar judicialmente", explicou num primeiro momento.

Dias mais tarde, Leonor Poeiras publicou na mesma rede social uma imagem registada no Campus de Justiça, em Lisboa, com a palavra "bora" na legenda, dando assim a entender que foi iniciada a batalha judicial contra o canal.

Este capítulo na relação entre a apresentadora e a estação de Queluz fez eco na imprensa nacional, pelo que destacamos a dita imagem como Foto da Semana.

Desde que está afastada da TVI que a apresentadora tem procurado reinventar-se profissionalmente, e no dia 1 de novembro deu a conhecer o seu novo projeto, o podcast Levantar Poeira, que teve como primeiro convidado o cantor Ney Matogrosso.

