Na manhã de domingo, Leonor Poeiras esteve a fazer um direto no Instagram, onde acabou por dar mais detalhes sobre como ficou a sua situação com a TVI.

Depois de ter revelado que tinha sido "dispensada" pelo canal, agora a apresentadora revela que decidiu avançar judicialmente contra a estação.

"Posso-vos dizer que no verão - em relação a esta conversa que vamos ter esta semana (a nova entrevista do seu podcast nas plataformas digitais) - e por várias razões até por causa TVI e tudo, fiquei com imensas dúvidas sobre os meus direitos e fui estudar. Fui procurar um advogado, Dr. Garcia Pereira, e tive uma conversa muito longa sobre o direito do trabalho em que descobri muitas coisas", disse aos seguidores. "E decidimos em conjunto avançar judicialmente", contou de seguida.

No mesmo direto, Leonor disse ainda que não fechou as portas ao trabalho no estrangeiro, aliás, recorda, até já fez um programa na Argentina em 2014, onde esteve durante três meses.

Além disso, explicou, também sobre o seu novo projeto: "As entrevistas que quero fazer não são entrevistas sobre a carreira das pessoas. Isso é o que faz toda a gente e já existem ótimas pessoas a fazer. Aquilo que quero fazer são conversas que pela sua forma não se encaixam na televisão, e a parte boa é que quem vai ver estas minhas conversas são pessoas que me seguem e têm interesse em quem entrevisto. Enquanto se estivermos na televisão, chegamos a mais pessoas, mas não são exatamente as pessoas que gostam de tudo o que temos para por cá para forma".

"Em televisão são programas que não são da minha autoria. Até hoje nunca fiz em televisão um programa da minha autoria. A única coisa que consegui foi, por exemplo, fiz o 'Você na TV' durante duas semanas, e antes de contratarem a Maria Cerqueira Gomes, e foi um momento incrível porque nessas duas semanas trabalhei com a equipa. E metade dos convidados e temas foram propostos por mim. Aí sim, foi motivante e recompensador", desabafou.

"Há muitas coisas que quero descobrir e saber. Poder tratá-las em televisão é fantástico, mas eu nunca tive essa oportunidade. Só e uma ou outra vez quando fiz o 'A Tarde É Sua', mas muito pouco. São programas formatados para outras pessoas, portanto, não eram feitos para mim. É uma liberdade imensa eu ser criadora e autora destas minhas conversas, além do mais é tudo feito por mim, pensado por mim e executado pelo João Carlos que é o editor", acrescentou.

