Atualmente afastada do pequeno ecrã, Leonor Poeiras recebeu rasgados elogios de Filomena Cautela. A ex-apresentadora do '5 para a Meia-Noite' recorreu ao Instagram para recordar um episódio vivido com a colega há dois anos, no programa da RTP1, publicação que serviu ainda para destacar o profissionalismo de Leonor.

"Hoje, pela fresquinha, lembrou-me o Facebook que faz dois anos que isto aconteceu. Vai daí, hoje quero dedicar a minha homenagem à maravilhosa Leonor Poeiras", começou por escrever esta terça-feira.

"Não nos conhecemos assim tão bem, mas sei que todos os que estão por aqui concordam comigo quando escrevo que a Leonor é uma profissional rara e de excelência e que se faça honra ao trabalho exímio que fez nos últimos anos em televisão", acrescentou de seguida, elogiando assim o profissionalismo da colega. "Obrigada Leonor, por tudo e por tanto e até já", destacou ainda.

Recorde-se que apesar de estar afastada da televisão, Leonor Poeiras não baixou os braços e tem um novo projeto.

Leia Também: Afastada pela TVI, Leonor Poeiras já tem novo projeto