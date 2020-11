"Unidos, na nossa bolha de amor!": foi desta maneira que Cláudia Vieira definiu a fase por que ela e o companheiro, João Alves, assim como a filha de ambos, a pequena Caetana, estão a passar neste momento.

Esta terça-feira, dia 3, a artista revelou na sua conta de Instagram que ela e a família tinham entrado em isolamento profilático, depois de terem estado em contacto com uma pessoa infetada.

No dia a seguir, quarta-feira, dia 4, Cláudia confirmou que os três tinham testado positivo para o novo coronavírus.

"Depois do nosso contacto com um caso positivo, através de uma pessoa que faz parte do nosso dia-a-dia, ficámos em isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana testámos também positivo ao Covid-19. Estamos bem, a ser acompanhados e a cumprir as diretrizes da DGS. Unidos, na nossa bolha de amor!", revelou numa publicação. Desde logo, a artista recebeu o carinho e apoio de amigos e familiares.

A acompanhar estas palavras estava um retrato ternurento de Caetana que poderá recordar na galeria e que elegemos para a rubrica 'Foto da Semana'.

Leia Também: Cláudia Vieira: "É com otimismo que enfrento, mas o desconhecido dá medo"