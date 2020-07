Leonor Poeiras tem estado afastada da TVI e manteve-se até agora em silêncio sobre o assunto. No entanto, acabou por abrir o coração em entrevista ao site Holofote onde explicou que foi "despedida da TVI".

"Foram meses sem poder responder porque ando desaparecida da televisão", começou por escrever na sua página de Instagram, onde partilha um excerto da entrevista na qual fala sobre o afastamento da estação de Queluz.

"Sempre à espera de outro desfecho que não este. (...) Obrigada por todas as mensagens ao longo destes meses e perdoem o meu silêncio", acrescentou.

No vídeo, Leonor explica que "não aceitou substituir Fátima Lopes durante as férias de verão por causa de uma série de conversas e desenvolvimentos, mesmo dentro do seio da TVI".

A apresentadora conta ainda que foi "excluída" do programa 'Cabelo Pantene'. "Eu soube pelas redes sociais que tinha sido dispensada do programa", diz, acrescentando, mais à frente, que "acabei por ser dispensada, despedida da TVI".

