Maria Botelho Moniz está a viver uma fase única da sua vida e não podia estar mais 'derretida' ao seu pequeno Vicente.

A apresentadora deu recentemente as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do noivado com Pedro Bianchi Prata, e este domingo 'presenteou' os seguidores com uma nova fotografia em que aparece com o bebé.

"É ter o coração fora do peito", escreveu a mamã 'babada' na legenda da imagem que rapidamente conquistou os fãs, colegas e amigos.

