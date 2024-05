Apresentadora continua a partilhar no Instagram imagens do menino, que nasceu em novembro do ano passado.

Maria Botelho Moniz é uma mãe muito 'babada' e não deixa de partilhar esta nova fase da sua vida com os seguidores. Ainda na manhã desta quinta-feira, a apresentadora da TVI publicou um novo vídeo do filho, Vicente, a brincar. Veja as imagens na galeria. De recordar que o menino, que nasceu em novembro do ano passado, é fruto do noivado de Maria Botelho Moniz com Pedro Bianchi Prata. Leia Também: Maria Botelho Moniz publica nova carinhosa fotografia com o filho