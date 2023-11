Enquanto apresentava o 'Dois às 10' esta quinta-feira, dia 23 de novembro, Cláudio Ramos acabou por falar do filho de Maria Botelho Moniz.

"Está cada vez mais igual ao pai. É um desgosto que ela deve ter, o bebé é a carinha do pai", disse o apresentador, na brincadeira.

"Não é nada! Ela ama o pai. Quando se ama a outra pessoa até se acha bonito que seja igual", reagiu de seguida Cristina Ferreira.

"Isso é verdade", acrescentou Cláudio, não deixando de notar ainda sobre o bebé: "Tem os olhinhos assim em chinês e tudo". Para ver este momento, clique aqui.

De recordar que foi no fim de semana passado que Maria Botelho Moniz anunciou o nascimento do primeiro filho, o bebé Vicente, fruto do noivado com Pedro Bianchi Prata.

