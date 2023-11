Depois de ter revelado que o filho Vicente já nasceu, Maria Botelho Moniz 'presenteou' os seguidores da sua página de Instagram com um carinhoso vídeo do noivo, Pedro Bianchi Prata, com o bebé.

Nas imagens podemos ver o piloto sentado do sofá com o filho ao colo, completamente 'derretido'.

"A vida deu certo", escreveu Maria Botelho Moniz, mostrando-se também 'rendida' a esta nova fase da sua vida.

Veja o vídeo na galeria.

