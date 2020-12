É já no mês de janeiro que Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos vão estar juntos nas manhãs da TVI. 'Dois às 10' é o nome do novo programa da estação, que vai ocupar o lugar do 'Você na TV'.

Nas redes sociais, os apresentadores destacaram, esta quinta-feira, um vídeo promocional deste novo desafio que está quase a estrear.

"E logo no dia de estreia vamos estar em casa de? Cristiano Ronaldo", diz Maria no vídeo.

"Estamos juntos. Entusiasmados e entregues para vos dar as melhores manhãs de Portugal. Queremos tanto sermos todos. Combinado?", escreveu Cláudio Ramos na legenda das imagens.

Já Maria Botelho Moniz apenas afirmou: "Isto promete". Veja as publicações abaixo:

Leia Também: Cristina emociona-se ao mostrar vídeo dos melhores momentos do Você na TV