Maria Botelho Moniz vive uma fase muito feliz não só a nível profissional, mas também pessoal. À espera do primeiro filho em comum com o piloto Pedro Bianchi Prata, de quem está noiva, a apresentadora da TVI tem vindo a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram a evolução da sua barriguinha de grávida.

De férias, esta terça-feira, 29 de agosto, Maria Botelho publicou um vídeo na plataforma social onde dá conta que chegou aos sete meses de gestação.

Note-se que Maria e Pedro preparam-se para receber um menino.

