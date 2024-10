Pedro Bianchi Prata celebrou 33 anos enquanto piloto e fez questão de o partilhar no Instagram com um vídeo do filho.

No domingo, 6 de outubro, o companheiro da apresentadora Maria Botelho Moniz, Pedro Bianchi Prata, usou a sua conta de Instagram para assinalar uma data especial - 33 anos desde que iniciou a sua carreira enquanto piloto de motas. Como tal, partilhou na rede social um vídeo amoroso com o filho e deixou uma mensagem especial à sua noiva. "E de repente passaram 33 anos, fiz em Outubro de 1991 a minha primeira corrida. Ainda hoje fico com [borboletas] antes de arrancar em cada prova", pode-se ler na legenda da publicação. "Mas a maior aventura de todas começou com o nascimento do Vicente", afirmou referindo-se ao filho de 10 meses. "Obrigado @mariabotelhomoniz por juntos termos tornado este sonho uma realidade", concluiu. Nos comentários, encontrou-se a reação de Maria Botelho Moniz: “Meus amores”, escreveu.