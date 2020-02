Brad Pitt foi o grande vencedor do prémio de Melhor Ator Secundário na gala dos BAFTA, que decorreu no passado domingo, dia 2 de fevereiro, em Londres. No entanto, como sabia que não ia conseguir estar presente na cerimónia, destacou a colega Margot Robbie para subir ao palco e receber o troféu por si, dando-lhe ainda a missão de ler o seu discurso.

Margot confessou que estava muito nervosa por causa de ter de ler o discurso do amigo, de tal forma que "nem sequer pensou" em preparar o seu próprio discurso, uma vez qu estava nomeada duas vezes na categoria de Melhor Atriz Secundária, pelo trabalho em dois filmes de Quentin Tarantino ('Bombshell' e 'Era Uma Vez Em... Hollywood').

Ao marcar presença no programa 'Good Morning America', a atriz disse: "Ele [Pitt], como me pediu na noite anterior para ler o seu discurso porque não podia estar lá, fiquei em pânico e nem pensei em preparar o meu".

"Só quando estava no carro é que me lembrei que estava nomeada duas vezes na mesma categoria e fiquei do género - espero não ser a vencedora porque não sei o que dizer", lembrou.

Margot acabou por não levar o prémio para casa, uma vez que foi Laura Dern a grande vencedora com o seu trabalho em 'Marriage Story'.

O discurso de Pitt acabou por ser um dos momentos altos da noite, isto porque o ator fez uma piada com a saída do príncipe Harry do Reino Unido.

