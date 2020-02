Brad Pitt foi uma das personalidades distinguidas na noite deste domingo na gala dos BAFTA, que se realizou no Royal Albert Hall, em Londres. No entanto, viu-se impossibilitado de marcar presença na cerimónia, fazendo da atriz Margot Robbie a sua representante.

A atriz subiu ao palco para receber o galardão e citou o discurso de agradecimento do ator. Depois de agradecer a distinção, frisando que se trata de uma enorme "honra", Pitt rematou com uma piada sobre o tema do momento: a saída de Harry e Meghan Markle do núcleo sénior da realeza.

"Vou chamar a este prémio Harry porque estou entusiasmado por levá-lo para os Estados Unidos", disse, citado pela atriz.

As palavras conquistaram as gargalhadas da plateia, inclusive do príncipe William e de Kate Middleton, que se encontravam na primeira fila.

Veja abaixo.

Leia Também: Kate Middleton 'recicla' visual na gala dos BAFTA