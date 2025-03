Andrew Garfield e Monica Barbaro desfrutaram da companhia um do outro depois da gala dos Óscares, como relata a People, que no final do mês passado revelou que estavam a namorar "discretamente".

Os atores foram vistos após a cerimónia de entrega de prémios em Los Angeles, numa festa promovida por Beyoncé e Jay-Z, adianta ainda a revista.

De recordar que Monica Barbaro estava nomeada na categoria de Melhor Atriz Secundária pelo papel de Joan Baez em 'A Complete Unknown'. Já Andrew Garfield participou na gala ao lado de Goldie Hawn ao anunciarem o vencedor na categoria de Melhor Filme de Animação, tendo sido 'Flow' a levar o prémio para casa.