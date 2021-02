Margarida Corceiro recorreu ao Instagram para recordar um projeto especial do qual fez parte: o programa 'Dança com as Estrelas', da TVI.

"Há 1 ano estava a tremer de nervos, a preparar-me para a minha primeira gala deste grande programa de televisão", começou por escrever na legenda de algumas imagens que marcam a sua experiência.

"O 'Dança com as Estrelas' trouxe-me tantas coisas boas. Saudades que não cabem no coração", acrescentou de seguida.

Uma publicação que rapidamente começou a destacar-se entre os seguidores, que não resistiram em reagir à partilha na caixa de comentários.

