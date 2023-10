Margarida Corceiro marcou presença na ModaLisboa e acabou por aceitar falar com alguns dos jornalistas que não faltaram ao evento.

A atriz foi confrontada, uma vez mais, sobre o fim do namoro com João Félix, com o repórter Hugo Mendes do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, a querer saber como se sente Margarida nesta nova fase da sua vida.

"Estou ótima, feliz. Estou bem, lá está... Não sei o que dizer [risos]! Estou bem, é o que interessa", explicou a jovem estrela, relativamente atrapalhada com a pergunta.

Veja abaixo o momento.

Leia Também: 'Pipoca': "Ficava com a conta, o conteúdo e a cara da Margarida Corceiro"