Já começou a contagem decrescente para o final do primeiro trimestre de 2024, ano que ficará para sempre marcado na memória de pelo menos 15 casais que deram as boas-vindas a novos bebés.

Em Portugal, o destaque vai claramente para Angie Costa e Miguel Coimbra. A influenciadora e o cantor já têm nos braços a pequena Alice, como anunciaram na passada quinta-feira, dia 28 de março.

Lá fora, as atrizes Gal Gadot e Cameron Diaz viram as suas famílias aumentarem ainda mais: a primeira tem agora quatro filhos de Yaron Varsano, enquanto que Cameron passa a ter duas crianças da relação com Benji Madden.

Na galeria poderá recordar os 15 casais que foram pais nos primeiros três meses de 2024.

Leia Também: Matilde Breyner em carinhoso momento com a filha