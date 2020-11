O pasteleiro abriu oficialmente as portas da sua fábrica Receitas Com Segredo no Norte.

Marco Costa irá recordar esta quinta-feira, dia 26, como um dia especial. Isto porque o pasteleiro abriu oficialmente a sua fábrica Receitas Com Segredo em Rio Tinto, no Porto. Um passo profissional importante que destacou nas suas redes sociais com uma mensagem de agradecimento ao fiel público que o acompanha em cada etapa. "Que seja o primeiro dia de muitos! Abrimos oficialmente a fábrica do Norte! Abrimos a pensar em vocês e agora contamos convosco também para que corra tudo bem! Obrigado a todos os que hoje vieram dar o vosso apoio! O meu sucesso tem muito do meu trabalho, mas ainda tem mais do vosso acreditar e confiar em mim! Estamos juntos", escreveu. Leia Também: Marco Costa faz frente à pandemia e abre negócio no Norte Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram