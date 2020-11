Esta sexta-feira 13 não é sinónimo de azares para Marco Costa, mas sim de uma grande novidade. O pasteleiro recorreu às redes sociais para anunciar que vai expandir o negócio Receitas Com Segredo com a abertura de uma fábrica no Norte.

A produção feita em Lisboa não estava a dar resposta suficiente à grande procura, o que fez Marco Costa "avançar nesta altura difícil" com a abertura da fábrica para que não faltem "produtos frescos" na loja do MAR Shopping, em Matosinhos.

O pasteleiro referiu ainda que este passo permite que as encomendas para o Natal possam ser feitas a partir de hoje.

