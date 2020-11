Marco Costa juntou-se à onda de indignação manifestada pelo setor da restauração para com as medidas do Governo no novo Estado de Emergência, e neste sentido, promoveu a manifestação organizada por trabalhadores que acontece este sábado, dia 14, em Lisboa.

O pasteleiro, proprietário da fábrica Receitas Com Segredo, publicou na sua conta de Instagram uma nota na qual esclarece que o encontro está marcado pelas 12h30 na praça do Rossio, "com uso de máscara a ser obrigatório e as devidas distâncias de segurança".

Além de donos e trabalhadores de restaurantes, pastelarias, cafés, bares e discotecas, o comunicado apela à participação de amigos, influencers e youtubers que "sempre foram privilegiados e muito bem tratados em todos estes espaços"

"E obviamente que convocados significa convidados. Esta é a altura de nos juntarmos. Esta é a hora de ver a solidariedade e o apoio que está ao nosso lado", lê-se, por fim, no comunicado.

Leia na íntegra abaixo.

Comunicado publicado por Marco Costa© Instagram - marcocosta22

