Marco Costa usou, esta quarta-feira, a sua conta oficial de Instagram para homenagear a equipa que o ajuda a produzir diariamente as receitas e produtos da sua marca, Receitas com Segredo. O famoso pasteleiro partilhou uma fotografia ao lado de dois dos elementos da sua equipa e, sem imaginar, levantou uma nova polémica nas redes sociais.

Marco surge na imagem distante dos dois trabalhadores, que surgem ambos de máscara, mas nem assim o pasteleiro se livrou das críticas pelo facto de o próprio não estar "a dar o exemplo" usando máscara.

Indignado com as várias mensagens que recebeu e onde lhe são apontadas duras críticas, Marco fez questão de reagir.

"Vou meter a máscara para tirar uma fotografia no meio da minha equipa que trabalha comigo diariamente? Eles trabalham com máscara, está um numa ponta e outro noutra. Para tirar uma fotografia para o meu perfil, para o meu Instagram, tenho de tirar uma fotografia de máscara?", questiona. "Pessoal, eu respeito todas as regras de segurança da Direção-Geral da Saúde, ando com a máscara, toda a gente anda com máscara. Agora, para tirar uma fotografia?", continua, sem conseguir esconder o seu desagrado.

"Quero saber quantos de vocês que me apontam o dedo é que têm fotos com máscaras no vosso perfil. Pessoal, ganhem juízo, não sou eu que ando a passar a Covid-19. Se toda a gente fizesse como eu de certeza que não havia tantos casos", afirma, deixando um conselho aos haters: "Critiquem menos e façam mais por esta sociedade".

E por fim, Marco decidiu terminar com o mais sincero desabafo: "Quem achar que eu não devia estar a dizer isto, se quiser deixar de me seguir pode fazê-lo. Prefiro ter poucos do meu lado que gostam de mim do que ter muitos que passam a vida a criticar e só estão no Instagram para falar mal das pessoas".

Eis abaixo a foto que deu origem à polémica:

