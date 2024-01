Marco Costa está com a família no Dubai para um período de férias merecido mas o que o pasteleiro nunca pensou é que uma das suas publicações acabaria por gerar polémica.

Marco visitou um jardim zoológico privado com a namorada, Carolina Pinto, e a filha de ambos, mostrando-se depois nas redes sociais perto de vários animais selvagens. "Não poderia nunca deixar de viver esta experiência inesquecível", fez notar, na legenda.

Horas depois, a associação SOS Animal emitiu um comunicado que condena a publicação de Marco Costa e que acusa o pasteleiro de ajudar a "promover a cruel indústria do turismo com animais".

"Lamentavelmente, mesmo com tanta informação, observamos figuras públicas a promover a cruel indústria do turismo com animais sem qualquer preocupação com o seu bem-estar. Enviamos a seguinte informação ao Marco Costa: Caro Marco Costa, gostaríamos de partilhar algumas preocupações sobre a promoção de animais selvagens em zoológicos. Os zoológicos não conseguem proporcionar um ambiente adequado para as espécies que detêm em cativeiro, limitando a expressão natural de seus comportamentos", começa por esclarecer a nota em causa.

"Nenhum animal selvagem deve estar aprisionado ou ser obrigada a interagir com outras espécies. Se gosta de animais por favor informe-se sobre como interagir com estes com ética e jamais promova o cruel negócio dos animais em cativeiro. A informação já é muito e temos a responsabilidade de fazer mais. Se precisar de mais dados sobre este tema estamos disponíveis", pode ler-se ainda.

Marco, entretanto, desativou os comentários da polémica publicação, ainda que se tenha recusado a apagar a mesma. Algumas pessoas decidiram deixar de seguir o pasteleiro nas redes sociais e outras tantas têm-lhe enviado mensagens críticas. Marco mostrou uma delas e escreveu depois: "Respeito todas as opiniões diferentes. Mesmo que sem conhecimento do que falam, somos livres de pensar, querer e o que quisermos! No meu Instagram partilho a minha vida e o que vou vivendo! Muitos nem sequer leem o que eu escrevo e depois vao atras de rebanhos! Coragem é sermos fieis a nos próprios num mundo que nos quer fiel aos seus padrões".



© Instagram/Marco Costa

Veja abaixo a publicação em que Marco Costa mostra os registos da visita ao jardim zoológico privado.

