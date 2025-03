Marco Costa não ficou indiferente à 'febre' do chocolate do Dubai e decidiu "inspirar-se".

Como mostrou num vídeo publicado na sua página de Instagram, o famoso pasteleiro preparou uma receita especial para esta Páscoa com pistachio.

"Inspirado no chocolate do Dubai, fiz uns ovos de pistácio para a Páscoa. Que acham? Bora vitalizar um produto tuga?", escreveu junto das imagens em que se pode ver a preparação do doce. Veja abaixo.

Leia Também: Chocolate do Dubai. Francisco Louçã responde a Kiko is Hot e faz convite