Marco Costa encheu-se de coragem e...mudou o visual! O famoso pasteleiro trocou os cabelos castanhos por uma cor bem mais chamativa.

O empresário é agora um homem com o cabelo loiro platinado e com um corte mais radical na parte de trás.

"Quem muda Deus ajuda! Novo visual na barbearia do costume. O que acham do novo look?" perguntou o pasteleiro aos seguidores.

Nos comentários da publicação os elogios são vários e há quem peça mesmo para ver a reação da família ao novo look.