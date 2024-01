Marco Costa encontra-se de férias no Dubai, juntamente com a filha, a pequena Maria Emília, e a noiva, Carolina Pinto.

Por lá, o pasteleiro tem vivido momentos absolutamente inesquecíveis, entre eles, a visita a um jardim zoológico privado, durante a qual teve a oportunidade de estar perto de um leão.

"Só possível numa realidade diferente da nossa, não poderia NUNCA deixar de viver esta experiência inesquecível!", destacou na sua página de Instagram.

"Na vida é preciso coragem para viver, e apesar de saber que para a nossa cultura é uma realidade MUITO DIFERENTE, não poderia deixar de dar o testemunho do amor com que todos os animais tem pelos seus criadores!", realça.

"Eu fui aperfilhado por uma macaca que quis tratar de mim, saltei quando o tigre me olhou de lado e sorri quando o Cafy saltou com medo do leão. PARA MIM, viajar é vivermos novas culturas e por isso fico grato pela experiência!", completa.

