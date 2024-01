Marco Costa está de férias no Dubai com a companheira, Carolina, e a filha, Maria Emília, de um ano.

Na sua conta no Instagram, o pasteleiro partilhou algumas fotografias e vídeos destes dias de descanso ao sol, nos quais aparece com a filha no mar, mas também a passear com a namorada e a bebé.

"Deixo a legenda para vocês! Na minha cabeça só consigo descrever estes momentos como felizes! Família é tudo e eu amo a minha", escreveu Marco na legenda da publicação.