Marcio Garcia recorreu de novo à sua página de Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do pai, Carlos Alberto Tavares Machado, que foi internado no hospital depois de ter sido infetado com o novo coronavírus.

"Estou a passar por aqui para dar notícias, há muita gente a perguntar-me sobre o estado do meu pai. Ele está a recuperar muito bem", começou por dizer, referindo que o progenitor já não esta "entubado" há 24 horas, destacando também que este "já é um grande primeiro passo".

"Queria agradecer muito a cada um de vocês que torceu, rezou, vibrou, orou e continua a torcer pela recuperação dele. Cada um de vocês foi fundamental neste processo de fé e ele está a responder muito bem. Estou aqui com a Andréa, estamos a voltar de Manaus", acrescentou num vídeo gravado já dentro do avião.

"Um beijo a todos, daqui a pouco Machadão vai estar com a gente, com os filhos, com os netos, com as noras, com os genros e com a mulher dele que ele tanto ama", afirmou a nutricionista.

"Isso aí, a filharada toda não vê a hora de estar com ele de novo. Obrigada pela corrente", completou de seguida o apresentador.

Leia Também: Pai de Márcio Garcia em estado grave. "Fiz pouco caso da Covid-19"