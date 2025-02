O pai de Whindersson Nunes, comediante brasileiro, reagiu publicamente ao internamento do filho para tratar da sua saúde mental.

Esta sexta-feira, 21 de fevereiro, Hidelbrando Batista partilhou no Instagram que já tinha pedido ao filho que procurasse ajuda médica e mostrou-se confiante no tratamento que Whindersson irá receber.

"O Whindersson decidiu por conta própria se internar numa clínica para se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz e orgulhoso da sua atitude. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer. Obrigado a todos que estão a torcer por ele", escreveu Hidelbrando nas histórias da rede social.

Já como publicação no feed, o pai do humorista partilhou uma fotografia dos dois e deixou mais uma mensagem especial.

"Parabéns pela atitude filho. Já cuidou de muita gente agora é hora de cuidar de você. A sua mente precisa de estar bem para criar novas ideias. Logo estará nos palcos fazendo o povo sorrir que é o que você mais gosta de fazer", começou por escrever.

"Pedi muito a Deus que te ajudasse a tomar essa decisão. Obrigado, Deus. Obrigado também a todos os seus fãs que estão a torcer por você. O seu pai sempre aqui pra te abraçar e te desejar tudo de bom em sua vida. Mais uma vez, me enche de orgulho. Isso só mostra o homem de caráter que você é. Te amo meu bebé. Vou estar sempre do teu lado, que papai do céu te abençoe", concluiu.

Recorde-se que Whindersson Nunes deu entrada numa clínica psiquiátrica na quarta-feira, 20 de fevereiro. A agência que o representa, a Non Stop, enviou um comunicado à imprensa brasileira, revelando que a decisão partiu do próprio. O humorista enfrenta uma depressão há alguns anos.

