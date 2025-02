Whindersson Nunes, conhecido humorista brasileiro e com mais de 58 milhões de seguidores no Instagram, deu entrada numa clínica psiquiátrica na passada quarta-feira, 20 de fevereiro.

A agência que o representa, a Non Stop, enviou um comunicado à imprensa brasileira, revelando que a decisão partiu do próprio.

"Sempre preocupado com os seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral da sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama", refere o documento.

O humorista enfrenta uma depressão há alguns anos. Em maio de 2014 revelou até ter tido uma crise depressiva durante um espetáculo.

Whindersson atua em Portugal nos dias 9 e 10 de maio em Lisboa e no Porto, respetivamente.

